O Lyon teve pressa em recuperar contacto com a zona de acesso à Champions, na Ligue 1. Na receção ao Rennes, o Olympique marcou por três vezes até ao intervalo, resolvendo logo aí um jogo que terminaria com 4-1 no marcador.

Da bancada, Paulo Fonseca viu Thiago Almada assistir para os golos de Fofana e Lacazette, tendo Tolisso também marcado pelo meio. Aos 50 minutos, o recém-entrado Mohamed Meïté reduziu a desvantagem dos forasteiros, que Mikautadze tornou a ampliar à entrada do último quarto de hora.

O Lyon chegou aos 54 pontos, apanhou o Nice e o Estrasburgo na quarta posição da Liga e encurtou distâncias para o Mónaco, que empatou, este sábado, com o Le Havre (1-1). Os monegascos somam 55 pontos, tantos quantos o Marselha, que este domingo defronta o Brest (19:45).

A 31.ª ronda do campeonato confirmou, matematicamente, a queda do Montpellier ao segundo escalão do futebol francês, ainda antes de ter defrontado o Stade Reims, no domingo (16:15). Mesmo que vença, ficará a dez pontos de distância do lugar de acesso ao play-off de manutenção, na posse do Le Havre, quando ficarão disputar apenas nove pontos até ao final da competição. Campeão em 2012, o clube do sul de França encerra um ciclo de 16 temporadas consecutivas na Ligue 1.

Se uns choram por uma despromoção, outros celebram o regresso ao principal escalão do futebol francês. É o caso do Lorient, que fez a festa a duas jornadas do fim da II Liga gaulesa depois de ter goleado o já despromovido Caen por 4-0. O emblema da Bretanha tinha caído da Ligue 1 na temporada passada.