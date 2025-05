Gabriel Barbosa, apenas Gabigol no mundo do futebol, torce para que Jorge Jesus seja eleito o próximo selecionador do Brasil. «É o melhor (treinador) com quem trabalhei», garantiu o jogador, ao podcast Cruzeiro Cast.

O avançado de 28 anos, internacional brasileiro e que representou o Benfica em 2018, trabalhou com o treinador português no Flamengo, entre 2019 e 2020, e garante: «Jesus conseguiu extrair o máximo não só de mim como de toda a equipa».

«É claro que torço para que ele venha para a seleção (brasileira). É alguém com quem tenho uma amizade muito especial», salientou Gabigol, que continua a partilhar vários momentos do seu quotidiano com Jorge Jesus, mesmo que à distância.

«Quando o (Leonardo) Jardim chegou (ao Cruzeiro), ele ligou-me. Falou muito bem dele e disse que comprava o azeite e o vinho dele. Não falamos só sobre futebol», contou.

Jorge Jesus, que deixou recentemente o comando dos sauditas do Al Hilal, é um dos nomes apontados à sucessão de Dorival Júnior no comando da seleção brasileira de futebol, ao lado dos de Carlo Ancelotti (Real Madrid) e Abel Ferreira (Palmeiras).