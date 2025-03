O Génova, clube italiano que compete na Serie A, lançou um quarto equipamento comemorativo do 120.º aniversário do Boca Juniors, fundando em 1905 na capital argentina, Buenos Aires, por descendentes genoveses.

A própria alcunha do clube argentino, Los Xeneizes, é originária da palavra Zeneixi, que significa Genovês, no dialeto daquela região italiana. O termo surge inscrito nas costas da nova camisola, cujo design e cores escolhidas remetem, quase de imediato, para o equipamento principal do Boca.

A iniciativa pretende servir de tributo à forte ligação que une os dois clubes, cultural e futebolisticamente falando, há mais de um século.

O novo equipamento será utilizado pela primeira vez no regresso da Liga italiana, a 29 de março, na deslocação do Génova à casa da Juventus (17:00).

A campanha de lançamento reúne imagens de Buenos Aires e de Génova.

Veja-a aqui: