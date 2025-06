Estados Unidos da América, Arábia Saudita, México e Costa Rica apuraram-se, na madrugada desta segunda-feira, para os quartos de final da Gold Cup.

No Grupo C, os Estados Unidos da América venceram a Seleção do Haiti (2-1) e apuraram-se, invictos, para a próxima fase. Malik Tillman e Patrick Agyemang marcaram para os americanos, enquanto Louicius Deedson apontou o único golo dos haitianos.

No outro jogo do grupo, Arábia Saudita e Trinidade e Tobago protagonizaram um empate (1-1) que permitiu à Seleção saudita avançar para a fase a eliminar da prova. Dante Sealy e Firas Al Buraikan apontaram os golos da partida.

No Grupo A, não houve golos, na terceira jornada. México e Costa Rica empataram a zero, tal como República Dominicana e Suriname. Com estes resultados, mexicanos e costa-riquenhos apuram-se para os quartos de final da Gold Cup.

Para a madrugada desta terça-feira estão agendados os jogos da última jornada dos grupos C e D, que vão ditar as restantes quatro equipas apuradas para os "quartos" da competição.

Grupo C (hora portuguesa)

Guadalupe-Guatemala (00:00)

Panamá-Jamaica (00:00)

Grupo B (hora portuguesa)

Canadá-El Salvador (3:00)

Honduras-Curaçau (3:00)