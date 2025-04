«É impossível imaginar o sucesso que o Manchester City teve na última década sem Kevin De Bruyne». Na reação à oficialização do adeus do internacional belga ao clube inglês, no final da época, Pep Guardiola, treinador dos Cityzens, fala num «dia triste», considerando o médio como «um dos melhores de sempre na história da Premier League». Ao ponto de poder ver erguida uma estátua em sua honra? «Apostaria muito dinheiro nisso. Ele merece estar a esse nível”.

«Li que ele participou em 280 golos na Liga inglesa. Temos de respeitar os jogadores dos últimos 20 ou 30 anos, mas não há dúvidas de que ele é um dos melhores pela sua consistência, tirando o último ano, em que passou por problemas físicos», elogiou o treinador espanhol.

Guardiola admitiu que será difícil substituir De Bruyne no plantel, «pelos golos, assistências e visão de jogo no último terço». «O seu rendimento na última década foi impressionante. Ganhou muitos troféus e foi importante em todos eles. Tornou-se numa parte importante do clube, que lhe manterá as portas abertas durante toda a vida, independentemente do que queira vir a fazer», acrescentou.

Questionado sobre se irá contar com o médio belga no Mundial de Clubes, o técnico confessou ainda não o saber: «Ele terá de decidir. Nos primeiros três jogos, até 30 de junho, ele continua sob o contrato atual. Depois disso, e se seguirmos em frente na prova, vai depender do risco que poderá correr, tendo em conta futuros contratos».

O adeus de Kevin De Bruyne ao City, no final da época, centrou atenções durante a conferência de imprensa de antevisão ao dérbi de Manchester do próximo domingo, com o United de Ruben Amorim. Sobre isso, Guardiola limitou-se a dizer que espera ver a equipa dar seguimento aos bons sinais deixados nos últimos dois jogos, em que venceu o Bournemouth (2-1), para a Taça de Inglaterra, e o Leicester (2-0), para o campeonato.