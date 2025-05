Hansi Flick, treinador do Barcelona, mostrou-se «dececionado» com o desfecho da meia-final com o Inter, que ditou a eliminação dos catalães da Liga dos Campeões.

«Estou dececionado, mas não com a minha equipa. Os meus jogadores tentaram tudo. Estamos fora, no próximo ano voltamos a tentar», desabafou o treinador alemão, por entre elogios ao adversário desta terça-feira.

«O Inter também jogou bem, é uma ótima equipa. Eles defendem bem e têm bons atacantes», disse, antes de deixar alguns reparos ao trabalho da equipa de arbitragem: «Todas as decisões de 50-50 foram a favor do adversário. Isso deixa-me triste».

No calendário do Barcelona segue-se o clássico com o Real Madrid, no próximo domingo (15:15), para a Liga espanhola. «É normal ficar dececionado, mas vamos aprender com isto», acredita Hansi Flick.

O Barcelona foi afastado da Liga dos Campeões pelo Inter, depois de ter perdido na meia-final com um resultado agregado de 7-6.