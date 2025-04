Desencantado com o futebol, Nicolas Tié, antigo guarda-redes do Vitória, decidiu terminar a carreira há duas épocas, precisamente após ter deixado o clube minhoto. Atualmente com 24 anos, juntou-se ao exército francês e, nos seus planos, está poder ajudar a Ucrânia na corrente guerra com a Rússia.

Admitindo que «o gosto pelo futebol se perdeu», Tié, natural de Lille mas internacional jovem pela Costa do Marfim, optou por pendurar as luvas e alistar-se no exército gaulês, como paraquedista.

«Sempre adorei profissões militares. Então pensei: por que não entrar para o exército? O meu padrasto é paraquedista na Costa do Marfim. Eu costumava ir ao quartel para ver como faziam e isso inspirou-me», contou o antigo guarda-redes, ao jornal francês Ouest France.

No seu novo papel, Nicolas Tié jurou proteger o seu país, mas não fecha a porta a outro tipo de missões: "Não faço política, estou comprometido em resolver os problemas na raiz. Se a operação externa na Ucrânia for aberta, vamos em frente. Isso não me assusta», garantiu.

Tié formou-se no Chelsea, de onde saiu para o Vitória, em 2020. Em Guimarães jogou apenas pela equipa B, acabando por deixar o clube três anos depois, naquela que foi a sua última experiência no futebol.

Ao serviço das seleções jovens da Costa do Marfim, marcou presença nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, ainda que não tenha somado qualquer minuto na prova.