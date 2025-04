Se dúvidas houvesse sobre o seu caráter, Dan Burn voltou a demonstrar que é um tipo à maneira. Nas vésperas do jogo frente ao Manchester United, o internacional inglês viu-se envolvido num acidente de viação, sem consequências para os condutores, e acabou a empurrar um dos veículos danificados.

O acidente ocorreu na vila de Annitsford, localizada a cerca de 11 quilómetros de Newcastle, num local «propício a acidentes por ser confuso para as pessoas», explicou o defesa, ao Chronicle Live.

Um choque em cadeia, em que o seu carro também esteve envolvido, originou um furo num pneu de um dos veículos, que Dan Burn ajudou a retirar da estrada com a força dos seus braços.

«Em vez de ajudarem, houve pessoas a tirarem fotos… Só quis ajudar, faz parte do meu espírito comunitário. Sinceramente, até estou cansado de me ver na imprensa», admitiu o futebolista, que saltou para a ribalta depois de ter sido chamado pela primeira vez à seleção inglesa, no passado mês de março, aos 32 anos.

Mais tarde, Burn foi totalista na vitória do Newcastle, por 4-1, frente ao Manchester United, em St. James Park, para a 32.ª jornada da Premier League. Uma recompensa pela boa ação do dia.