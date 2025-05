Focado em regressar ao pódio da Premier League, o Nottingham Forest, orientado pelo português Nuno Espírito Santo, deixou-se surpreender no City Ground pelo Brentford, que ali venceu (0-2) com dois golos em que explorou com eficácia o muito espaço concedido pelos defesas contrários.

Foi assim ao minuto 44, quando Kevin Schade ultrapassou a oposição desesperada de Aina e fez o 0-1, mas também aos 70 minutos, quando um pontapé de baliza de Mark Flekken isolou Yoane Wissa, com o beneplácito de Milenkovic. O avançado da República Democrática do Congo teve a frieza necessária para fechar o marcador.

O avançado português, Jota Silva, foi lançado por Nuno Espírito Santo para o derradeiro quarto de hora, mas o Forest não foi capaz de evitar o desaire, que o deixa no sexto lugar da Liga inglesa, com 60 pontos, a apenas dois de distância do terceiro classificado, Newcastle.

Quanto ao Brentford segue no 11.º posto, com 49 pontos. Já não perde há quatro jogos para o campeonato, sendo que venceu os últimos dois.