A prestação do Manchester United na atual edição da Premier League continua a ser um calvário para os seus adeptos, que este domingo viram a equipa perder em Old Trafford, para o campeonato, pela oitava vez esta época, frente ao Wolverhampton.

O registo, desolador, é um dos piores da história do clube. O máximo de desaires caseiros em jogos da Liga numa só temporada aconteceu em 1962/1963. Aí, os Red Devils perderam em nove ocasiões no seu estádio.

8 - Manchester United have lost eight Premier League home games this season, their most defeats at Old Trafford in a league campaign since 1962-63 (9). Unfamiliar. pic.twitter.com/Ow5oZ8H9Gb — OptaJoe (@OptaJoe) April 20, 2025

Fazendo uma análise mais apurada dos dados, percebe-se que seis das oito derrotas em casa do United para a Premier League aconteceram já com Ruben Amorim no comando da equipa.

O treinador português até se estreou em Old Trafford com uma vitória (4-0 frente ao Everton), mas de lá para cá apenas venceu por mais duas vezes (Southampton (3-1) e Ipswich (3-2)), tendo empatado diante de Arsenal (1-1) e Manchester City (0-0), e perdido com o Nottingham Forest (2-3), o Bournemouth (0-3), o Newcastle (0-2), o Brighton (1-3), o Crystal Palace (0-2) e, neste domingo, o Wolverhampton (0-1).

Até ao final da Premier League, o Manchester United jogará por mais duas vezes em Old Trafford, frente a West Ham e Aston Villa, partidas em que o atual plantel dos Red Devils procurará evitar ficar na história do clube pelos piores motivos.

Nem parece que, há poucos dias, o United ali fez o “impossível”, ao dar a volta a uma desvantagem de dois golos frente ao Lyon em sete minutos para avançar para as meias-finais da Liga Europa. Old Trafford, entre o teatro dos sonhos e dos horrores para os encarnados de Manchester.