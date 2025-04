Do Brasileirão chega um dos momentos mais insólitos do ano, ainda que com um protagonista habitual neste tipo de histórias: Deyverson.

Ao antigo jogador de Benfica e Belenenses, hoje no Fortaleza, lesionou um companheiro de equipa durante os festejos de um golo que acabou anulado.

O lance aconteceu no início da segunda parte do jogo com o Internacional, da terceira jornada do Brasileirão. Na sequência de uma bola afastada pelo guarda-redes adversário, Moisés assinou um golo do outro mundo, com um pontapé de bicicleta, que deixou os adeptos do Fortaleza em delírio.

Os adeptos e Deyverson, que desatou a correr na direção do companheiro de equipa e empurrou-o com uma força tal que acabou por provocar um problema na coxa ao companheiro de equipa, que teve mesmo de ser substituído. Para piorar o cenário, o golo acabaria por ser anulado por fora de jogo de Pikachu, no início da jogada.

«Foi um bonito golo, daqueles que não se veem todos os dias e que daria a volta ao mundo. Gosto que os jogadores celebrem os golos e sei que foi um acidente. Estou convencido de que o Deyverson não fez de propósito, são acidentes que acontecem no futebol», comentou o treinador do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, após a partida, que terminou empatada a zero.