Dorival Júnior, selecionador do Brasil, protagonizou um momento bizarro, que está a dar que falar nas redes sociais, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com a Argentina.

Tudo aconteceu após a conversa com os jornalistas, quando o treinador se dirigia para a porta de saída da sala, acabando por tropeçar. Valeu a parede, que evitou males maiores. O momento gerou risadas entre os presentes.

A seleção "Canarinha" está no terceiro lugar, com 21 pontos, da fase de qualificação sul-americana para o Mundial 2026. Na madrugada de quarta-feira, defronta a Argentina, líder e já apurada para a fase final, com 28 pontos, em Buenos Aires.

Veja o momento: