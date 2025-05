O Maccabi Tel Aviv sagrou-se, este sábado, bicampeão de Israel, depois de ter goleado o Beitar Jerusalém, por 5-0, na última jornada do campeonato. O português Miguel Silva foi titular na baliza do Beitar, mas não conseguiu travar o poderio ofensivo do adversário. O veterano Eran Zahavi destacou-se ao bisar pelo Maccabi.

Também por 5-0, o segundo classificado, Hapoel Beer Sheva, derrotou o Hapoel Haifa, com o português Iuri Medeiros a apontar o 2-0 e a assistir para o terceiro. Hélder Lopes também foi titular no Hapoel Beer Sheva, que acabou a Liga com 78 pontos, menos dois do que o campeão.

No restante jogo da última jornada da segunda fase do campeonato israelita, o Maccabi Haifa venceu o Netanya, de Heriberto Tavares, por 3-2, terminando a prova na terceira posição, que vale uma vaga nas eliminatórias de acesso à Liga Conferência.