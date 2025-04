A segunda derrota consecutiva do Inter no campeonato, terceira em todas as provas, pode deixar a equipa de Milão em maus lençóis na corrida pela renovação do Scudetto, caso o Nápoles vença, esta noite, o Torino.

Em pleno Giuseppe Meazza, os Nerazzurri foram surpreendidos pela Roma (0-1), que carimbou o triunfo com um golo do argentino Matías Soulé, que tirou proveito de uma carambola na área contrária, e da passividade geral dos defesas adversários, para bater Yan Sommer.

O golo aconteceu ao minuto 22 de um jogo em que os romanos dispuseram das melhores ocasiões para marcar.

Sem perder há 18 jogos consecutivos no campeonato, a Roma subiu, à condição, ao quinto lugar da tabela, com 60 pontos, e continua a sonhar com uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.

Já o Inter, que vinha de uma eliminação da Taça de Itália perante o eterno rival AC Milan (3-0) e que não perdia dois jogos seguidos na Serie A há mais de dois anos, pode ver o Nápoles isolar-se no comando da prova, bastando aos napolitanos pontuarem na receção ao Torino (19:45) para o conseguirem.

À mesma hora do Inter-Roma, a Fiorentina levou de vencida o Empoli por 2-1. Adli e Mandragora marcaram pelos Viola na primeira parte, tendo Fazzini reduzido pelos visitantes, aos 57 minutos.