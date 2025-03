Sem o internacional português Nuno Tavares, a recuperar de lesão, a Lazio não foi além de um empate na receção ao Torino (1-1), resultado que a deixa fora dos lugares europeus, ainda que igualada com a rival Roma na sexta posição, que garante uma vaga na próxima edição da Liga Conferência.

Os romanos até marcaram primeiro, aos 57 minutos, por Marusić, assistido pelo “eterno” Pedro Rodríguez, mas viram o adversário repor a igualdade ao minuto 82, por intermédio de Gvidas Gineitis.

No restante encontro desta segunda-feira, dia em que se completou a 30.ª jornada da Liga italiana, Verona e Parma empataram a zero.

O Inter de Milão (67 pontos) continua a liderar, isolado, a Serie A, com mais três pontos do que o Nápoles (64), que ocupa a segunda posição. A Lazio é sétima, com 52, enquanto o Torino ocupa o 11.º posto, com 39. Já o Verona é 14.º classificado (30) e o Parma segue no 16.º lugar (26).