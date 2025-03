Para a primeira aventura fora do Sporting enquanto treinador, João Pereira, recentemente oficializado pelos turcos do Alanyaspor, não abdicou dos adjuntos, António Calça e Pina e José Caldeira, e do analista, João Ferreira, que consigo trabalhavam na equipa B leonina.

Seguiram igualmente viagem para a Turquia o adjunto Pedro Guerreiro, que trabalhou com João Pereira nos sub-23 dos leões, e João Godinho, para desempenhar o papel de treinador de guarda-redes.

A constituição da equipa técnica foi anunciada pelo Alanyaspor, atual 14.º classificado na Liga turca.

A estreia de João Pereira pelo seu novo clube está agendada para esta sexta-feira, quando o Alanyaspor visitar o reduto do Antalyaspor (13:00).