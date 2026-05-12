José Mourinho e Marco Silva embarcaram no mesmo avião rumo a Londres, esta terça-feira.

O treinador do Benfica aproveitou o dia de folga para visitar a família na capital inglesa, sendo esperado no Seixal, na quarta-feira, no regresso ao trabalho do plantel.

Já Marco Silva, que orienta o Fulham, esteve em Portugal e regressou a Craven Cottage para as últimas duas jornadas da Premier League.

Nenhum dos treinadores quis falar aos jornalistas presentes no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.