Futebol
Há 51 min
José Mourinho e Marco Silva apanham o mesmo avião rumo a Londres
Treinadores portugueses rumaram à capital inglesa em circunstâncias distintas
Treinadores portugueses rumaram à capital inglesa em circunstâncias distintas
José Mourinho e Marco Silva embarcaram no mesmo avião rumo a Londres, esta terça-feira.
O treinador do Benfica aproveitou o dia de folga para visitar a família na capital inglesa, sendo esperado no Seixal, na quarta-feira, no regresso ao trabalho do plantel.
Já Marco Silva, que orienta o Fulham, esteve em Portugal e regressou a Craven Cottage para as últimas duas jornadas da Premier League.
Nenhum dos treinadores quis falar aos jornalistas presentes no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.
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