Jota Silva fora da lista do Nottingham Forest para a Liga Europa
Internacional português esteve com um pé fora do clube no último dia do mercado de verão
Jota Silva não integra a lista de 22 jogadores submetida na UEFA pelo Nottingham Forest tendo em vista a participação na fase liga da Liga Europa, onde será adversário de FC Porto (23 de outubro) e Sp. Braga (22 de janeiro).
A ausência do avançado internacional português, que esteve a um passo de reforçar o Sporting no último dia do mercado de verão, é uma das notas de maior destaque no elenco aprovado por Nuno Espírito Santo, a par das do avançado nigeriano Taiwo Awoniyi e do reforço ucraniano Oleksandr Zinchenko.
Our squad for the league phase of the UEFA Europa League has been confirmed.— Nottingham Forest (@NFFC) September 3, 2025
A lista conta com os bem conhecidos Willy Boly (ex-FC Porto e Sp. Braga) e Morato (ex-Benfica), bem como com o mais recente reforço do Forest, Dilane Bakwa.
Para lá de FC Porto e Sp. Braga, o Nottingham Forest vai defrontar, na fase regular da Liga Europa, o Betis (24 de setembro), o Midtjylland (2 de outubro), o Sturm Graz (6 de novembro), o Utrecht (11 de novembro), o Malmo (27 de novembro) e o Ferencváros (29 de janeiro).
Convocados do Nottingham Forest para a Liga Europa:
Guarda-redes: Matz Sels e John Victor;
Defesas: Ola Aina, Willy Boly, Nikola Milenkovic, Morato, Murillo, Nicolò Savona e Neco Williams;
Médios: Elliot Anderson, Nicolás Domínguez, Morgan Gibbs-White, Douglas Luiz, James McAtee, Ibrahim Sangaré e Ryan Yates;
Avançados: Dilane Bakwa, Hudson-Odoi, Igor Jesus, Arnaud Kalimuendo, Dan Ndoye e Chris Wood.