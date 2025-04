Fábio Silva foi eleito o melhor jogador sub-23 da Liga espanhola em abril, apesar de ainda ter um jogo por disputar este mês, já esta quarta-feira, frente ao Athletic Bilbao (18:00), para a 33.ª jornada da prova.

Em abril, o internacional português assinou o primeiro bis da carreira, na vitória dos Canários por 3-1 frente ao Getafe. Para além disso, assistiu para o tento de honra da sua equipa na derrota diante da Real Sociedad, também por 3-1.

Aos 22 anos, o avançado vive uma das melhores temporadas da carreira, somando 10 golos e três assistências em 25 jogos pelo Las Palmas, equipa que tenta ajudar a evitar a despromoção.

De recordar que, em novembro do ano passado, o português já havia sido distinguido como o melhor jogador sub-23 na La Liga.

Formado entre Benfica e FC Porto, Fábio Silva está na Gran Canária cedido pelo Wolverhampton, com quem tem contrato até 2026. Recentemente foi noticiado o interesse do Atlético de Madrid na sua contratação, já no próximo verão.