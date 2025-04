O Palmeiras deu seguimento à campanha imaculada no Grupo G da Libertadores na Bolívia, onde derrotou o Bolívar por 2-3.

De uma perda de bola comprometedora de Quinteros, a meio-campo, nasceu o primeiro golo da equipa orientada pelo português Abel Ferreira, apontado por Flaco López, que empurrou para a baliza deserta depois de ter ultrapassado o guarda-redes adversário.

O cenário repetiu-se em cima do intervalo, quando Flaco López se antecipou a um adversário e conduziu um contra-ataque com três jogadores do Palmeiras para apenas um defesa do Bolívar, que Estêvão concluiu sem dificuldade, assistido por Facundo Torres.

Ainda antes do fecho do primeiro tempo, o Palmeiras podia ter ampliado a vantagem, quando acertou no poste da baliza adversária, mas o Bolívar estava longe de se dar como rendido.

Na segunda parte, o brasileiro Fábio Gomes bisou num curto espaço de tempo, com dois golpes de cabeça certeiros, deixando o Verdão em alerta.

Porém, na resposta, Maurício recolocou o Palmeiras na frente do marcador, com um remate colocado, após uma assistência inadvertida de Facundo Torres. O clube de São Paulo ainda festejou o 2-4, por Torres, mas o lance foi anulado por fora de jogo.

O Verdão lidera do Grupo G da Libertadores com nove pontos, mais cinco do que o segundo classificado, o Cerro Porteño, que na última madrugada empatou com o Sp. Cristal (2-2).

Nota ainda para a vitória do Bahia frente ao Atlético Nacional, por 1-0, num jogo resolvido por um golo de Willian José, e o Central Córdova bateu o Deportivo Táchira por 2-1.