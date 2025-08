O último obstáculo que o Santa Clara terá de superar para poder atingir, pela primeira vez, a fase liga da Liga Conferência será o Ballkani ou o Shamrock Rovers. Isto, claro, se o emblema dos Açores for capaz de afastar o Larne, na terceira pré-eliminatória.

O Ballkani, vice-campeão do Kosovo, iniciou a participação nas eliminatórias de acesso à Liga Conferência com um triunfo frente aos malteses do Floriana, por 5-3 no agregado.

Já o Shamrock Rovers, que terminou o último campeonato da República da Irlanda na segunda posição, superou o St. Joseph's, de Gibraltar, com um contundente 4-0 no conjunto do dois jogos.

Os irlandeses lideram a atual edição do seu campeonato com dez pontos de avanço para o segundo classificado, o Bohemian, quando faltam disputar dez jornadas para a sua conclusão.

Nota ainda para o facto de, na eventualidade de ser derrotado pelo Cluj na terceira pré-eliminatória de acesso à Liga Europa, o Sp. Braga segue para o play-off da Liga Conferência, onde irá jogar contra os suecos do Hacken ou os noruegueses do Brann.

Os jogos do play-off da Liga Conferência estão agendados para os dias 23 e 28 de agosto.