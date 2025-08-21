Chegou a dar a ideia de que o Santa Clara poderia construir, no Estádio São Miguel, uma vantagem interessante no play-off de acesso à Liga Conferência, mas o Shamrock Rovers fez prevalecer a sua maior experiência, puxou do físico para dar a volta ao resultado e parte em vantagem para o round final, daqui a uma semana, em Dublin.

As eliminatórias da UEFA têm o encanto de juntar clubes de destinos improváveis, o que, dependendo do grau de curiosidade de cada um, nos guiam por um imaginário muito próprio.

O Shamrock Rovers, por exemplo, tem uma história de sucesso sem igual na “exótica” Liga irlandesa, que, ao contrário das dos vizinhos britânicos, e também da portuguesa, se joga durante cada ano civil.

Além disso, os irlandeses, que caminham a passos largos para conquistarem o 22.º título de campeões do seu país, aterraram nos Açores com um certo traquejo europeu, sobretudo nesta Liga Conferência, depois de terem atingido o play-off de acesso aos oitavos de final da prova, na edição anterior.

Em que é que tudo isto influenciou o desenrolar do primeiro tempo? Pouco, muito pouco, frente a um Santa Clara apenas pela segunda vez nestas andanças e ainda longe da sua melhor versão.

Aliás, sempre que a bola rolou à flor da relva, a superioridade dos portugueses foi evidente e ganhou relevo no resultado aos 20 minutos, quando Vinícius Lopes, na recarga a uma boa defesa de McGinty, encostou, de cabeça, para o 1-0.

O lance nasceu de um desequilíbrio à esquerda bem aproveitado por Paulo Victor, situação que se foi repetindo ao longo da primeira parte.

Sem capacidade para grandes variações no seu jogo, o Shamrock Rovers apostava tudo no físico, com o calmeirão Gaffney a lutar por cada bola que pingasse no ataque. Ainda assim, os irlandeses foram capazes de empatar antes do intervalo, por Grant, com a defesa do Santa Clara a dormir na forma. A bola ainda desviou em Luís Rocha antes de entrar na baliza açoriana.

Apesar da entrada autoritária na segunda parte, que teve no golo anulado a Luís Rocha (49m), por fora de jogo, o momento mais significativo, o Santa Clara não mais conseguiu recuperar o controlo do jogo.

Mais confiantes, e também experientes a este nível, os irlandeses agarraram o encontro “pelos colarinhos”, aumentaram a intensidade e conseguiram, enfim, tirar partido do seu poderio físico nas bolas paradas.

Depois de um primeiro aviso de Gaffney, que viu um golo ser-lhe anulado, aos 58 minutos, por um fora de jogo milimétrico de Roberto Lopes no momento da assistência, Mândroiu fez mesmo o 2-1 num raro rasgo de talento individual, por entre a confusão na área açoriana.

Apesar da tentativa de reação, o Santa Clara não foi capaz de evitar a derrota, que o deixa em desvantagem para o jogo da segunda mão, no dia 28 de agosto, em Dublin. Pelo que se viu, a missão de chegar pela primeira vez à fase regular da Liga Conferência anda longe de ser impossível para a equipa portuguesa. Mas não vai ser nada fácil, isso é garantido.