Depois de ter sobrevivido a um arranque em falso, o Santa Clara acabou mesmo por sucumbir ao Varazdin num momento de pura infelicidade, já perto do minuto 90. Fica o aviso para daqui a uma semana, porque estes croatas são mesmo duros de vergar e mostraram ter um plano de jogo consolidado e alguns jogadores com talento para outros palcos.

Com apenas um reforço no onze inicial, o avançado Anthony Carter, Vasco Matos procurou manter a matriz de uma equipa que deu nas vistas, na época passada, pelo rigor e intensidade que colocava em campo.

Só que a primeira parte do jogo com o Varazdin, um rival organizado e com algum talento na zona intermédia, mostrou um Santa Clara ainda a léguas desse registo.

Mais intensos e agressivos na disputa de cada lance, os croatas acabaram premiados por um penálti duvidoso, por alegada falta de Lucas Soares sobre Belcar, que Mamut converteu no 1-0, corria o minuto 10.

Até meio da primeira parte, o Varazdin foi conseguindo superar a débil pressão do Santa Clara e construiu alguns lances perigosos. Exemplo disso foi o golo anulado a Mamut ao minuto 22, por fora de jogo claro, mas que nasceu de um erro de Pedro Ferreira, que se deixou antecipar por Bockaj em zona aflitiva.

A equipa croata não tinha problemas em travar o jogo com recurso a faltas, algumas “durinhas”, que deixavam o Santa Clara nitidamente desconfortável.

O minuto 35 foi de grande emoção. Primeiro, Gabriel Batista negou o 2-0 a Belcar com uma defesa vistosa. Na resposta, Gabriel Silva encontrou espaço nas costas da linha defensiva contrária, mas não arriscou o remate e viu Barac intercetar o seu passe.

A segunda parte abriu com lances perigosos junto das duas balizas. Primeiro foi Carter a testar a atenção de Zelenika, depois Belcar a rematar para defesa segura de Gabriel Batista.

O Santa Clara dava mostras de querer dividir mais o jogo, subiu os níveis de intensidade e agressividade, e passou a pisar com outra frequência zonas mais adiantadas do terreno. A recompensa surgiu aos 56 minutos, quando Adriano Firmino repôs a igualdade com um remate indefensável para Zelenika.

Na resposta, Mamut ficou muito perto de bisar. Servido por Vuk, que desenhou um contra-ataque perigoso, o avançado croata rematou para uma defesa decisiva de Gabriel Batista.

Com o jogo mais partido, o Santa Clara ficou muito perto da reviravolta, por Gabriel Silva (72m) e Wendel (75m), mas Zelenika travou as intenções dos açorianos. A defesa no segundo lance é incrível.

Totalmente contra a corrente de uma partida que parecia fadada à igualdade, o recém-entrado Dabro selou o triunfo do Varazdin com um golo feliz. Na execução de um livre frontal, ainda longe da baliza dos açorianos, a bola desviou na barreira e traiu Gabriel Batista.

A segunda mão da segunda pré-eliminatória de acesso à fase regular da Liga Conferência joga-se no dia 31 de julho, nos Açores.

FIGURA: Leon Belcar (Varazdin)

Muita qualidade no pé esquerdo do médio croata, internacional jovem pelo seu país, que mostrou talento para outras andanças. Só não marcou porque Gabriel Batista o impediu num par de situações e deu outro perfume ao futebol do Varazdin, bem acompanhado por Duvnjak e Marina. Juntos formaram um triângulo dinâmico no meio-campo dos croatas até quando as pernas o permitiram. Um jogador a acompanhar no futuro.

MOMENTO: golo caído do céu decide o jogo (85m)

Acabado de entrar, Marko Dabro ofereceu o triunfo ao Varazdin com um golo feliz, na execução de uma bola parada que desviou na barreira formada por jogadores do Santa Clara e traiu Gabriel Batista.

POSITIVO: golaço de Adriano Firmino

Depois de uma primeira parte abaixo do esperado, o Santa Clara veio do intervalo com energia redobrada e anulou a desvantagem no marcador com um golaço de Adriano Firmino, que não marcava há mais de dois anos. Um momento incontornável pela sua elegância, num jogo mais físico do que técnico.