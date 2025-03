Sete pessoas foram detidas no final do jogo entre França e Croácia, dos quartos de final da Liga das Nações, este domingo, por terem feito «saudações nazis».



Segundo Laurent Nuñez, chefe da polícia de Paris, o sistema de vigilância permitiu verificar os autores dos gestos. «O desporto é e deve continuar a ser uma celebração. Estas pessoas não têm nada a fazer num recinto desportivo», referiu o responsável, num comunicado partilhado na rede social X.



Já antes do jogo, a polícia escoltou um grupo de 300 croatas até ao estádio, em Saint-Denis, em Paris, que faziam saudações nazis e entoavam canções patrióticas.

«Barras de ferro, bastões telescópicos, varas de madeira afiadas e bombas de fumo foram detectados na posse de alguns apoiantes», afirmou a mesma fonte policial.



No final, a seleção gaulesa garantiu a passagem à "final four" da Liga das Nações, que se vai disputar na Alemanha. Nas meias-finais, jogará com a Espanha, após ter derrotado a Croácia nos penáltis.