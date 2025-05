Obrigado a um “milagre” em Old Trafford para chegar à final da Liga Europa, depois da derrota por 3-0 no jogo da primeira mão da meia-final, o Athletic Bilbao encara o reencontro com o Manchester United, de Ruben Amorim, como «o jogo mais importante da temporada», assegura o seu treinador, Ernesto Valverde.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo desta quinta-feira, o técnico garante que a sua equipa está preparada para «arriscar tudo» em busca de uma reviravolta que, a acontecer, ganharia contornos épicos.

Valverde sente os seus jogadores «bem em termos anímicos» e preparados para darem luta ao Manchester United, depois do descalabro no jogo da primeira mão, marcado por uma reta final de primeira parte dura para o Athletic, período em que sofreu os três golos que definiram o resultado.

Privado dos irmãos Williams, devido a lesão, e do central internacional espanhol Vivian, expulso na primeira mão, o técnico dos bascos garante estar focado apenas nos jogadores que tem disponíveis para «tentar reverter uma situação bastante adversa».

Manchester United e Athletic Bilbao defrontam-se, esta quinta-feira (20:00), para a segunda mão da meia-final da Liga Europa, em Old Trafford. Pode acompanhar a partida, ao minuto, pelo Maisfutebol.