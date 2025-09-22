O árbitro montenegrino Nikola Dabanovic vai dirigir a receção do Sp. Braga aos neerlandeses do Feyenoord, da primeira jornada da fase de liga da Liga Europa, anunciou a UEFA.

Na próxima quarta-feira [20h00], no Estádio Municipal de Braga, Dabanovic vai ter os compatriotas Vladan Todorovic e Srdan Jovanovic como árbitros assistentes, enquanto o sérvio Momcilo Markovic será o VAR.

O árbitro montenegrino vai arbitrar pela primeira vez o Sp. Braga, embora já tenha estado em encontros de outras equipas portuguesas, o último dos quais entre Betis e Vitória [2-2], na primeira mão dos oitavos de final da última Liga Conferência.

O português Luís Godinho também foi nomeado para um jogo da Liga Europa e vai arbitrar, igualmente na quarta-feira, a receção dos alemães do Friburgo aos suíços do Basileia.

Rui Teixeira e Pedro Mota vão ser os auxiliares, com Tiago Martins a ficar responsável pelo videoárbitro.