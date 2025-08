O Sp. Braga terá como adversário no play-off de acesso à fase regular da Liga Europa o Lincoln Red Imps ou o Noah. Os arsenalistas, recorde-se, têm ainda de superar o Cluj, na terceira pré-eliminatória, para atingirem a derradeira fase de qualificação para a segunda prova mais importante de clubes a nível europeu.

No caminho do Sp. Braga para a Liga Europa poderá vir a estar o Noah, da Arménia, que conta com vários futebolistas portugueses e, na época passada, foi orientado por Rui Mota.

Campeão da Arménia em título, a equipa de Yerevan deu nas vistas, na última época, após ter superado a fase de qualificação para a Liga Conferência.

David Sualehe, Gonçalo Silva, Hélder Ferreira e Gonçalo Gregório são os portugueses que atuam no Noah, que conta ainda com alguns jogadores com passado no nosso futebol, casos de Zolotic e Yan Eteki (ambos ex-Casa Pia).

O outro possível adversário do Sp. Braga no play-off é o Lincoln Red Imps, de Gibraltar, que tem como capitão o português, entretanto naturalizado gibraltino, Bernardo Lopes.

Hegemónico em Gibraltar, onde é campeão há sete temporadas consecutivas e conquistou 21 dos últimos 22 campeonatos disputados, o Lincoln Red Imps chega a esta fase da Liga da Europa depois de ter sido afastado, pelo Estrela Vermelha, da segunda pré-eliminatória da Champions.

Os encontros do play-off de acesso à Liga Europa disputam-se nos dias 21 e 28 de agosto.