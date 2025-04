No Inter Miami desde 2024, Luis Suárez recordou a passagem pelo futebol europeu, em especial os anos vividos no Barcelona e a saída para o Atlético Madrid, tendo abordado ainda o regresso à América do Sul e ida recente para a MLS.

Entre 2014 e 2020, o jogador uruguaio vestiu as cores do Barcelona, clube onde viveu momentos inesquecíveis. Ainda assim, admitiu que ficou um sentimento de frustração. «Foram anos espetaculares, mas guardo a mágoa de não termos ganho mais Ligas dos Campeões com a equipa que tínhamos. No futebol, os erros pagam-se caro».

Em entrevista ao canal de Youtube Davismo Factos, Suárez lembrou ainda o impacto da parceria com Messi e Neymar, que ficou conhecida como MSN. «No início, olhava para um lado e tinha o Leo, para o outro e tinha o Neymar. Atrás tinha Xavi, Iniesta e Busquets… Pensava "onde é que me meto para não estorvar?", mas entendíamo-nos de forma admirável», referiu.

A época de 2015/2016 foi a melhor a nível individual, sagrando-se melhor marcador e assistente na La Liga, com 40 golos e 17 assistências. «Era confiança total. Sabíamos que criávamos entre 10 a 15 ocasiões de golo por jogo. Às vezes, pegava na bola sem querer e fazia golo», disse o jogador, hoje com 38 anos.

Saída do Barcelona: «Não baixava dos 20 ou 25 golos...»

Sobre a saída do Barcelona, Suárez admitiu que não foi fácil e que sofreu com a decisão. «Naquele momento, sofri, mas, depois, dei valor. Por alguma razão as coisas acontecem, por alguma razão tinha de sair do Barcelona. Incomodaram-me algumas coisas, mas não vivo no rancor nem no passado. Sofri e passei mal, mas porque senti que ainda podia continuar a ajudar o clube», começou por afirmar.

«Tirando o Leo, que terminava sempre como máximo goleador da equipa, eu não baixava dos 20 ou 25 golos. Sentia que estava à altura daquilo que pedia ao clube, mas bem... depois fui para uma equipa que me abriu as portas de maneira espetacular», concluiu.

Suárez chegava ao Atlético Madrid, onde foi acolhido «de braços abertos» pelo plantel. «O treinador (Diego Simeone) também era espetacular. Queria demonstrar ao Barcelona que se tinham enganado e retribuir ao Atlético de Madrid por me ter aberto as portas. Queria responder em campo», explicou.

O regresso «espetacular» ao Nacional

Após a passagem pelo Atlético, entre 2020 e 2022, Suárez decidiu regressar ao Uruguai para jogar no Nacional, momento que descreveu como especial.

«Foi espetacular, o carinho das pessoas foi incrível. Naquele momento pensei "que grande decisão tomei". Não era minha intenção acabar a carreira no Nacional porque iam dizer "o velho veio passear a prata". Fui para o Nacional para jogar bem e a um bom nível. Vivi quatro meses inesquecíveis», confessou o internacional uruguaio sobre o clube onde despontou no futebol.

O avançado explicou ainda a decisão de, no início da década, rumar à América do Sul para representar as cores do Nacional. «Com respeito às trajetórias de todos os jogadores, há grandes jogadores que passam por grandes clubes europeus e depois acabam a carreira em equipas da última metade da tabela com a desculpa de estarem a viver bem ou na Europa. Eu queria que me recordassem por ter tido uma grande carreira e não por "olha em que clube ou país aquele terminou"», explicou.

«Ajax, Liverpool, Barcelona, Atlético de Madrid. Tinha de vir uma equipa importante para eu decidir voltar à América do Sul. Quando surgiu a opção do Nacional pensei "já está, a minha carreira na Europa foi esta e sinto-me orgulhoso"», afirmou.

Agora nos Estados Unidos, Suárez confessou estar feliz ao lado de Lionel Messi e divulgou os planos de ambos para o futuro. «Quando estávamos no Barcelona, sempre sonhámos em terminar a carreira juntos. Surgiu essa possibilidade no Inter Miami», confidenciou.

«Encanta-me o Barcelona atual»

Sobre o desempenho atual do Barcelona, o uruguaio mostrou-se impressionado com a equipa e destacou jogadores que, no seu entender, estão «acima da média».

«Encanta-me o Barcelona atual. Têm uma dinâmica, um futebol, uma eficácia impressionante. Estão a um nível muito alto e há jogadores que estão acima da média», começou por dizer.

«O Pedri está num nível muito alto e o Lamine (Yamal) impressiona pela idade que tem. Depois há jogadores como Raphinha e Lewandowski, que fazem a diferença nos momentos decisivos», finalizou.