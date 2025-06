Sem surpresa, os portugueses Rúben Dias, Bernardo Silva e Matheus Nunes estão na convocatória de Pep Guardiola, treinador do Manchester City, para o Mundial de Clubes. Por outro lado, Jack Grealish, apontado nas últimas semanas à saída dos Citizens, ficou de fora da lista de 27 atletas.

Guardiola leva aos Estados Unidos da América os reforços Tijjani Reijnders (ex-Milan), Rayan Cherki (ex-Lyon), Rayan Aït-Nouri (ex-Wolverhampton) e Marcus Bettinelli (ex-Chelsea).

