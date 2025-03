Marco Silva, treinador do Fulham, considera «natural, quando há bons resultados», que o seu nome seja associado a outros clubes, no caso o Tottenham, que já estará a preparar a sucessão a Ange Postecoglou, de acordo com a imprensa britânica.

À margem do fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, em Matosinhos, o técnico português lembra que este tipo de rumores «fazem parte do negócio que é o futebol».

«Infelizmente, ou felizmente, quando algum treinador não está bem, começa-se a falar de outros treinadores, faz parte. Já passei pelo mesmo, quer num sentido, quer noutro. O meu foco é no presente. Isto não altera absolutamente nada», garante Marco Silva, que tem mais um ano de contrato com o Fulham, blindado com uma cláusula de rescisão avaliada em cerca de 7 milhões de euros, segundo a imprensa inglesa.

Questionado sobre um possível regresso ao Sporting, Marco Silva garantiu que esse cenário «nunca seria visto como um passo atrás» na carreira, ele que deixou ainda uma palavra de incentivo a Paulo Fonseca, treinador do Lyon que foi recentemente suspenso por nove meses pelo Comité de Disciplina da Liga Francesa de Futebol.

«Enviei-lhe uma mensagem normal de apoio. Não que o Paulo precisasse, porque tem a maturidade e a experiência suficientes para lidar com todo este momento. Fico muito satisfeito por perceber que a equipa continua a ter bons resultados. Acho que demonstra a qualidade que ele tem», referiu.

O Fulham segue no oitavo lugar da Premier League, com 45 pontos, tantos quantos o Aston Villa. «Tem sido mais uma temporada excelente a todos os níveis. Estamos a colocar o clube num patamar a que, nos últimos 15, 20 anos, não esteve de todo habituado», concluiu Marco Silva.