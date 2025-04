Com apenas um ponto conquistado nas primeiras três jornadas do Brasileirão, Pedro Caixinha vê o seu futuro ameaçado no banco do Santos.

A imprensa local foca o mau início do Peixe no campeonato, seja pelos resultados ou pelas fracas exibições da equipa, com a derrota deste domingo, frente ao Fluminense (1-0), a servir como exemplo.

No final do jogo, Pedro Caixinha assumiu a má fase, mas garantiu manter a «força interior» para dar a volta à situação.

«Em primeiro lugar, assumo este mau início. É indiscutível, os resultados falam por si e são eles que fazem a diferença em termos daquilo que é a nossa vida como treinadores. Mas eles não mudam a forma como vejo o jogo, como me predisponho a trabalhar ou a minha crença em termos da minha capacidade de levar o grupo a fazer aquilo que temos capacidade para fazer. Tenho essa força interior em mim. Nestes momentos, é quando eu ainda dou mais e o melhor de mim», assegurou o técnico, em conferência de imprensa.

Contratado no final de dezembro, a experiência de Pedro Caixinha no Santos vem sendo marcada por alguns episódios conturbados. Em fevereiro, ainda durante o Paulistão, foi noticiado no Brasil um alegado desentendimento com o presidente do clube, Marcelo Teixeira, na sequência de uma derrota frente ao Corinthians.

No final de março, o dirigente criticou publicamente os jogadores na sequência do desaire com o Vasco da Gama (2-1), na primeira jornada do campeonato, falando em «falhas gravíssimas» e golos sofridos de forma «infantil».

O Santos regressou, esta época, ao Brasileirão, depois de ter conquistado a Série B no ano passado. Após duas temporadas no Red Bull Bragantino, Pedro Caixinha foi contratado para liderar uma equipa que viu regressar Neymar e recrutou Gabriel Veron e Benjamín Rollheiser a FC Porto e Benfica, respetivamente.

Na próxima jornada do Brasileirão, o Peixe recebe o Atlético Mineiro, de Hulk, que também ainda não conseguiu vencer na prova.