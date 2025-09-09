A Arménia deu uma boa resposta à goleada sofrida frente a Portugal (5-0), no arranque do Grupo F de apuramento para o Mundial, e derrotou a República da Irlanda por 2-1, novamente em Yerevan.

Em cima do intervalo, Eduard Spertsyan, de penálti, adiantou os arménios no marcador, tendo Grant-Leon Ranos, assistido por Tiknizyan, ampliado a diferença, no início da segunda parte, na sequência de uma bela jogada coletiva.

A República da Irlanda, que voltava a enfrentar uma desvantagem de dois golos, ainda reduziu por Evan Ferguson (57m), mas, ao contrário do que aconteceu diante da Hungria (2-2), não foi capaz de evitar a derrota.

Ao minuto 88, Artur Serobyan, avançado que passou pelo Casa Pia, ainda festejou o 3-1 para a Arménia, mas o lance foi anulado, por fora de jogo, após uma demorada análise do VAR.

A vitória permite à Arménia igualar, à condição, Portugal no topo do Grupo F da fase europeia de apuramento para Campeonato do Mundo do próximo ano. As duas seleções somam três pontos, sendo que a portuguesa só entrará em campo às 19h45 desta terça-feira para defrontar a Hungria, em Budapeste.