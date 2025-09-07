Mundial 2026: Espanha chega à meia dúzia na Turquia
Merino completou um hat-trick e Pedri bisou pelos espanhóis
Merino completou um hat-trick e Pedri bisou pelos espanhóis
Que amasso da Espanha na Turquia, um país futebolisticamente conhecido pelo “inferno” habitualmente criado pela atmosfera nas bancadas, mas que viu os espanhóis tocarem o céu com uma goleada categórica por 6-0.
Pedri e Mikel Merino foram as figuras da partida. O primeiro bisou e o segundo completou um hat-trick, mas o que verdadeiramente impressionou foi a forma como esses golos surgiram, em jogadas coletivas de grande qualidade. Ferran Torres apontou o restante golo dos espanhóis.
Pedri silenciou o estádio com um golaço 🤫#sporttvportugal #QUALIFIERSnaSPORTTV #QualificaçãoMundial #Turquia #Espanha pic.twitter.com/4pVp9NFzvI— sport tv (@sporttvportugal) September 7, 2025
Que tiki-taka magnífico 🤩#sporttvportugal #QUALIFIERSnaSPORTTV #QualificaçãoMundial #Turquia #Espanha pic.twitter.com/mTEP00R9VF— sport tv (@sporttvportugal) September 7, 2025
Pedri orquestrou a jogada para o terceiro da Espanha #sporttvportugal #QUALIFIERSnaSPORTTV #QualificaçãoMundial #Turquia #Espanha pic.twitter.com/l3r1LzV6rh— sport tv (@sporttvportugal) September 7, 2025
"El Tiburón" fez o quarto da Espanha no contra-ataque 🦈#sporttvportugal #QUALIFIERSnaSPORTTV #QualificaçãoMundial #Turquia #Espanha pic.twitter.com/Sa4ClBblsw— sport tv (@sporttvportugal) September 7, 2025
HAT-TRICK E GOLAÇO DE MERINO 😱#sporttvportugal #QUALIFIERSnaSPORTTV #QualificaçãoMundial #Turquia #Espanha pic.twitter.com/OeHn8OW5Nf— sport tv (@sporttvportugal) September 7, 2025
A Espanha não sabe parar de marcar 🫣#sporttvportugal #QUALIFIERSnaSPORTTV #QualificaçãoMundial #Turquia #Espanha pic.twitter.com/enHJr1lVkj— sport tv (@sporttvportugal) September 7, 2025
Nem o adepto mais desconfiado das virtudes do tiki-taka terá conseguido evitar um sinal de aprovação à forma como a Espanha “atropelou” a Turquia, que contou com o ex-Benfica, Kerem Aktürkoglu, e o ex-Sporting, Demiral, no onze inicial, enquanto o portista Deniz Gul não saiu do banco e Kökcü (ex-Benfica) foi a jogo ao minuto 68.
Espanha lidera o Grupo E da fase europeia de qualificação para o Mundial com seis pontos, em dois jogos. Logo a seguir surgem a Turquia e a Geórgia, que este domingo derrotou a Bulgária (3-0), ambas com três pontos.