Que amasso da Espanha na Turquia, um país futebolisticamente conhecido pelo “inferno” habitualmente criado pela atmosfera nas bancadas, mas que viu os espanhóis tocarem o céu com uma goleada categórica por 6-0.

Pedri e Mikel Merino foram as figuras da partida. O primeiro bisou e o segundo completou um hat-trick, mas o que verdadeiramente impressionou foi a forma como esses golos surgiram, em jogadas coletivas de grande qualidade. Ferran Torres apontou o restante golo dos espanhóis.

Nem o adepto mais desconfiado das virtudes do tiki-taka terá conseguido evitar um sinal de aprovação à forma como a Espanha “atropelou” a Turquia, que contou com o ex-Benfica, Kerem Aktürkoglu, e o ex-Sporting, Demiral, no onze inicial, enquanto o portista Deniz Gul não saiu do banco e Kökcü (ex-Benfica) foi a jogo ao minuto 68.

Espanha lidera o Grupo E da fase europeia de qualificação para o Mundial com seis pontos, em dois jogos. Logo a seguir surgem a Turquia e a Geórgia, que este domingo derrotou a Bulgária (3-0), ambas com três pontos.