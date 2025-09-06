Mundial 2026: Irlanda recupera e salva um ponto frente à Hungria aos 90+3
Húngaros venciam por 2-0 aos 15 minutos, mas expulsão de Sallai complicou-lhes a missão em Dublin
Deu empate o duelo entre República da Irlanda e Hungria (2-2), na jornada inaugural do Grupo F da fase europeia de qualificação para o Mundial, no qual está inserido Portugal, que este sábado bateu a Arménia (5-0) e o lidera isolado.
Os magiares viveram um arranque prometedor no jogo, ao marcarem por duas vezes no primeiro quarto de hora. Logo ao minuto 2, Barnabás Varga fez o 1-0, num lance de insistência, aos 15m Roland Sallai ampliou a diferença no marcador, na sequência de um pontapé de canto batido por Szoboszlai.
A resposta dos britânicos chegou no arranque do segundo tempo com o golo de Evan Ferguson e ganhou outra força após a expulsão de Sallai, pouco depois.
No tempo de compensação, e depois de um cerco cerrado à área húngara, Adam Idah cabeceou para o empate, servido por Manning.
Na próxima jornada do Grupo F, agendada para o dia 9 de setembro, a Hungria recebe Portugal, enquanto os irlandeses visitam a Arménia.