Deu empate o duelo entre República da Irlanda e Hungria (2-2), na jornada inaugural do Grupo F da fase europeia de qualificação para o Mundial, no qual está inserido Portugal, que este sábado bateu a Arménia (5-0) e o lidera isolado.

Os magiares viveram um arranque prometedor no jogo, ao marcarem por duas vezes no primeiro quarto de hora. Logo ao minuto 2, Barnabás Varga fez o 1-0, num lance de insistência, aos 15m Roland Sallai ampliou a diferença no marcador, na sequência de um pontapé de canto batido por Szoboszlai.

A resposta dos britânicos chegou no arranque do segundo tempo com o golo de Evan Ferguson e ganhou outra força após a expulsão de Sallai, pouco depois.

No tempo de compensação, e depois de um cerco cerrado à área húngara, Adam Idah cabeceou para o empate, servido por Manning.

Na próxima jornada do Grupo F, agendada para o dia 9 de setembro, a Hungria recebe Portugal, enquanto os irlandeses visitam a Arménia.