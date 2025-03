O Irão tornou-se, esta terça-feira, no sexto país a garantir a presença na fase final do Campeonato do Mundo de futebol de 2026.

Junta-se ao trio de organizadores, Estados Unidos da América, México e Canadá, à Nova Zelândia, vencedora da fase de qualificação da Oceânia, e ao Japão.

Na Europa, a fase de qualificação arrancou neste mês de março, na América do Sul ela já vai adiantada (a campeã em título, Argentina, pode apurar-se na quarta-feira caso pontue frente ao Brasil) e em África está praticamente a meio.

Apurados para o Mundial 2026:

Canadá (organizador)

Estados Unidos da América (organizador)

México (organizador)

Japão (Ásia)

Nova Zelândia (Oceânia)

Irão (Ásia)