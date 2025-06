O avançado do Benfica, Ángel Di María, integra o 11 ideal da segunda jornada da fase de grupos do Mundial de Clubes, eleito pela DAZN e pela organização da competição.

O internacional argentino, recorde-se, bisou, de penálti, na goleada das águias frente ao Auckland City (6-0), para o Grupo C.

A equipa ideal fica completa com Thibault Courtois (Real Madrid), Joaquín Piquerez (Palmeiras), Manuel Akanji (Manchester City), Alexander Barboza (Botafogo), Nicolò Barella (Inter Milão), Pablo Barrios (Atlético Madrid), Kenan Yildiz (Juventus), Lionel Messi (Inter Miami), Jhon Arias (Fluminense) e Harry Kane (Bayern Munique).

