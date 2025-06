A quatro dias do jogo inaugural do Mundial de Clubes, a FIFA decidiu baixar o preço dos bilhetes para ajudar a compor as bancadas do Hard Rock Stadium. O jogo entre o Al Ahly e o Inter Miami, marcado para a madrugada portuguesa de 15 de junho (1:00, hora continental), ainda tem «muitos lugares vazios», segundo o jornal The Atlhetic.

Era espectável que o jogo inaugural da nova competição da FIFA tivesse forte adesão dos adeptos. No entanto, a lotação para o primeiro jogo continua longe da expectativa da organização, mesmo com a presença do Inter Miami de Lionel Messi.

O Hard Rock Stadium tem capacidade para pouco mais de 65 mil adeptos e, pela quantidade de bilhetes vendidos até agora, terá milhares de cadeiras vazias.

Além do primeiro jogo da competição, o estádio, localizado em Miami, vai receber mais cinco partidas da fase de grupos, incluindo o primeiro jogo do Benfica no Mundial de Clubes, frente ao Boca Juniors (16 de junho), uma dos oitavos de final e outra dos quartos de final do torneio.