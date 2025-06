Certamente mais complicada do que imaginaria, a vitória do Fluminense frente ao Ulsan deixa os brasileiros em vantagem para a autêntica final pelo apuramento para os oitavos de final do Mundial de Clubes que vai ter com o Mamelodi Sundowns, de Miguel Cardoso, na última jornada do Grupo F. Quanto aos sul-coreanos ficam desde já afastados da fase a eliminar do torneio.

Quando, logo no segundo minuto, Jo Hyeon-woo voou para negar o golo a Paulo Henrique Ganso, começou a formar-se a ideia de que o jogo seria de sentido único. E foi-o até à paragem para hidratação, com o Flu a banalizar por completo o adversário.

O guardião do Ulsan deu nas vistas com mais três defesas incríveis, mas nada pôde fazer para travar o livre frontal de John Arias, que deu alguma lógica ao marcador aos 27 minutos.

Só que, até ao intervalo, a lógica virou uma batata, com os sul-coreanos a inverterem o resultado nos únicos remates enquadrados que fizeram em toda a primeira parte. Lee Jin-Hyun e Um Won-Sang construíram entre si a reviravolta, com um golo e uma assistência cada.

Em desvantagem ao intervalo, o Fluminense demorou a recuperar do choque. Sem ideias no ataque, continuava a sofrer com os contragolpes do Ulsan, que quase fez o terceiro aos 55 minutos, quando Um Won-Sang se isolou perante Fábio, mas rematou ao lado.

Pouco depois, Nonato foi lançado no jogo e o médio teve um impacto imediato, ao apontar o 2-2, num lance em que Keno, outra das apostas de Renato Gaúcho para a segunda parte, exibiu todos os seus recursos técnicos.

A reviravolta brasileira ficou completa ao minuto 83, pelo defesa-central Juan Freytes, na sequência de um lance de insistência. No tempo de compensação, Keno fez o 4-2, de cabeça, a passe de John Arias.

O Fluminense prolonga a invencibilidade das equipas brasileiras no Mundial de Clubes e parte para a última jornada do Grupo F com quatro pontos, tantos quantos os somados pelo Borussia Dortmund, com quem empatou a zero na ronda inaugural. Logo a seguir surge o Mamelodi Sundowns, com três pontos. Brasileiros e sul-africanos defrontam-se no dia 25 de junho (20:00), em Miami.

MOMENTO: um defesa a resolver um problema central (83m)

Um jogo que chegou a parecer um passeio para o Fluminense transformou-se, num ápice, num problema complexo para os brasileiros, que não esconderam um certo desconforto após terem visto o adversário virar o marcador na reta final da primeira parte. Porém, os cariocas ainda foram a tempo de resgatar a vitória, com o central Juan Freytes a carimbar a reviravolta.

FIGURA: John Arias (Fluminense)

Diferenciado com a bola nos pés, foi um perigo à solta no ataque da equipa brasileira. Apontou um golo capaz de levantar qualquer estádio, assistiu para o 4-2 e deu um toque de classe a um jogo em que a dimensão física prevaleceu.