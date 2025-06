Ao vencer o River Plate por 2-0, na última jornada da fase inicial do Mundial de Clubes, o Inter Milão conquistou o Grupo E e afastou os argentinos da prova. A expulsão de Lucas Martínez Cuarta, a meio da segunda parte, desequilibrou em definitivo um jogo em que os italianos foram sempre superiores.

A partida valeu, sobretudo, pela segunda parte. Logo a abrir, Lautaro Martínez desperdiçou duas oportunidades flagrantes para adiantar o Inter no marcador, tendo numa delas acertado no poste da baliza defendida por Franco Armani.

Na resposta, Facundo Colidio ainda testou a atenção de Sommer, num lance que antecedeu a expulsão de Martínez Cuarta. Na tentativa de corrigir um mau domínio da bola numa zona do terreno com margem de erro nula, o defesa do River Plate derrubou o isolado Mkhitaryan, deixando a sua equipa em sérias dificuldades.

Tudo ficou pior para os argentinos ao minuto 72, quando Esposito adiantou os italianos no marcador. Por essa altura, o Monterrey já vencia o Urawa Reds por 3-0, no outro jogo do grupo, o que obrigava o River Plate a virar o resultado para poder continuar em prova no Mundial de Clubes.

Não só isso não aconteceu, como o Inter foi capaz de ampliar a vantagem no marcador, por Alessandro Bastoni, no tempo de compensação.

A equipa de Milão segue para os oitavos de final do torneio, onde irá defrontar o Fluminense. Quanto ao River Plate despede-se da prova com quatro pontos somados no Grupo E, que terminou na terceira posição.

FIGURA: Alessandro Bastoni (Inter Milão)

O lateral-esquerdo italiano esteve muito ativo no ataque, com um passe decisivo e um golo a valorizarem o registo pessoal. Fechou as contas do jogo numa jogada bem definida, momento que deu outro relevo a uma exibição corajosa.

MOMENTO: expulsão de Martínez Cuarta foi início do fim para o River Plate (65m)

O River Plate nunca teve vida fácil no duelo com o Inter Milão, mas a expulsão de Martínez Cuarta, num lance duplamente infeliz para o defesa argentino, foi um golpe duro para os Millonarios, do qual não se conseguiram recompor. Logo a seguir sofreram o 1-0 e o jogo fugiu-lhes, definitivamente, das mãos.