Apesar das boas oportunidades de que dispuseram ao longo do encontro, Salzburgo e Al Hilal não saíram do nulo, na segunda jornada do Grupo H, mantendo intactas as esperanças em seguir em frente na prova.

Os austríacos foram perigosos no ataque até aos minutos iniciais da segunda parte, quando o defesa-central do Al Hilal, Kalidou Koulibaly, limpou, em cima da linha de golo, um remate de Nene Dorgeles.

Até aí, Bono era a figura principal da partida, defendendo tudo o que era atirado na direção da sua baliza. Onisiwo, Bidstrup e Mellberg bem tentaram, mas o guarda-redes dos sauditas estava imparável.

Depois de aguentar o impacto inicial, o Al Hilal arrancou para uma reta final mais condizente com o seu valor, tendo criado duas ocasiões flagrantes para poder marcar.

Aos 57 minutos, Malcolm fez a bola passar muito perto da baliza defendida por Zawieschitzky, que brilhou aos 81 minutos ao travar um remate com selo de golo de Milinkovic-Savic.

Pelo meio, também Rúben Neves e o ex-Benfica, Marcos Leonardo, ficaram perto de marcar, mas o nulo teimou em manter-se inalterado até ao apito final.

FIGURA: Bono (Al Hilal)

Começa a ser um clássico deste Mundial de Clubes. Tal como o havia feito no jogo de estreia, frente ao Real Madrid, o guarda-redes marroquino encheu a baliza do Al Hilal, que manteve a zeros com três defesas importantíssimas.

MOMENTO: corte providencial deu vida ao Al Hilal (49m)

No culminar da fase de maior fulgor do Salzburgo, Nene viu Koulibaly negar-lhe o golo com um desarme providencial, em cima da linha de baliza. Um momento de viragem no jogo, que catapultou o Al Hilal para uma reta final de maior domínio.