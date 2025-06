O Monterrey carimbou o apuramento para os oitavos de final do Mundial de Clubes em grande estilo, com uma goleada e uma exibição avassaladora frente ao Urawa Reds, que lhe permitiu ultrapassar, no sprint final, o River Plate no segundo posto do Grupo E.

A superioridade dos mexicanos foi evidente desde o apito inicial. Alfonso Alvarado começou por desperdiçar duas ocasiões claras, com uma bola na barra logo a abrir, mas não demorou até que a resistência dos nipónicos desmoronasse…

À passagem da meia hora, Nelson Deossa encheu-se de fé e atirou do meio da rua para o 1-0. Quatro minutos depois, Germán Berterame ampliou a diferença e, de seguida, o ex-FC Porto, Jesús Corona, assinou o 3-0, com outro “tiro” do meio da rua. Em nove minutos, três golos, e o jogo resolvido para os Rayados.

A segunda parte tornou-se numa mera formalidade. Nos últimos minutos, Roberto De La Rosa perdeu o 4-0 na cara de Shusaku Nishikawa e Thiago Santana (ex-V. Setúbal e Santa Clara) viu o golo de honra do Urawa Reds ser anulado por fora de jogo. No tempo de compensação, Germán Berterame completou o resultado.

A vitória diante do Urawa Reds, conjugada com a derrota do River Plate frente ao Inter Milão, permite ao Monterrey fechar o Grupo E do Mundial de Clubes na segunda posição e apurar-se para os oitavos de final. Segue-se o duelo com o Borussia Dortmund, a 2 de julho (2:00).

FIGURA: Germán Berterame (Monterrey)

Foi letal em frente à baliza adversária, tendo bisado nos dois remates enquadrados que fez em toda a partida. Juntou-lhe cinco passes-chave, numa exibição ao nível da goleada construída pelo Monterrey.

MOMENTO: Corona demonstra que quem sabe nunca esquece (39m)

Marcou uma era no FC Porto com um futebol atrevido, em que os atributos técnicos quase sempre se sobrepunham aos físicos, mas na vitória do Monterrey frente ao Urawa Reds deu nas vistas com um remate de longe, indefensável para Nishikawa. Um golo capaz de levantar qualquer estádio.