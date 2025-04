E vão três treinadores demitidos na atual edição do Brasileirão, quando ainda nem se concluiu a quarta jornada da competição. Depois de Mano Menezes (Fluminense) e do português Pedro Caixinha (Santos), chegou a vez de Gustavo Quinteros deixar o comando do Grémio, na sequência da pesada derrota sofrida diante do Mirassol, por 4-1.

Foi o terceiro desaire consecutivo do emblema de Porto Alegre na Série A brasileira, depois de até ter iniciado o campeonato com um triunfo, frente ao Atlético Mineiro, por 2-1.

O experiente treinador boliviano, de 60 anos, chegou no início deste ano ao Grémio, proveniente dos argentinos do Vélez Sarsfield. Em 18 jogos pelo Tricolor, venceu oito, tendo sido vice-campeão do Campeonato Gaúcho, depois de ter perdido a final para o Internacional.

Gustavo Quinteros deixa o Grémio na 17.ª posição do Brasileirão e na liderança do Grupo D da Taça Sul-Americana, a par do Godoy Cruz.