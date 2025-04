O costa-marfinense, Djé Tah D'avilla, que iniciou a temporada na União de Leiria, da II Liga, foi oficializado como reforço dos norte-americanos dos Chicago Fire, que competem na MLS e contam na equipa técnica com o português Filipe Çelikkaya.

O jovem médio, de 21 anos, assinou até 2028 pelo clube do estado do Illionis, que reservou a opção de estender a ligação contratual por mais um ano.

