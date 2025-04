Fabian Schär, internacional suíço, de 33 anos, prorrogou o vínculo com o Newcastle United, atual 5.º classificado na Premier League, por mais uma época.

«Estou entusiasmado por prolongar a minha estadia aqui. Vivemos semanas muito boas no Newcastle United, depois de termos ganho a Taça da Liga. Estou muito feliz por assinar mais um contrato com este clube fantástico», afirmou o defesa central, em declarações publicadas no site oficial do emblema inglês.

Já o treinador dos Magpies, Eddie Howe, referiu que Fabian Schär «tem sido a alma da equipa até agora e continuará a ser um jogador-chave para nós enquanto nos esforçamos para terminar o mais alto possível na tabela».

Com 221 jogos e 19 golos no clube inglês, Schär é uma das figuras do plantel, ao qual se juntou, há sete anos, proveniente do Deportivo Corunha.