Poucas horas após ter vencido a Coreia do Norte (1-2), para a fase de qualificação asiática para o Mundial de 2026, a federação dos Emirados Árabes Unidos comunicou a dispensa da equipa técnica, liderada pelo português Paulo Bento.

Através das redes sociais, o organismo explica que «decidiu demitir o treinador principal da seleção nacional, o português Paulo Bento, juntamente com a sua equipa técnica».

اتحاد الكرة يُقيل الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني .. pic.twitter.com/bVJ1EzVGPT — UAEFA (@uaefa_ae) March 26, 2025

A duas jornadas do fim da fase de apuramento para o Campeonato do Mundo, os Emirados Árabes Unidos seguem no terceiro lugar do Grupo A, com 13 pontos, menos quatro do que o segundo classificado, Uzbequistão.

Apenas os dois primeiros classificados de cada grupo garantem o apuramento direto para o Mundial, enquanto os terceiros e quartos colocados avançam para um play-off.

De recordar que, na última terça-feira, o Irão, líder do Grupo A, selou o apuramento para a fase final do Mundial do próximo ano, juntando-se ao Japão na lista de países da Ásia com a presença já garantida no torneio que se vai disputar nos Estados Unidos da América, México e Canadá.