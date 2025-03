Depois do nulo na estreia no Brasileirão, diante do Palmeiras, o Botafogo, campeão brasileiro e da Libertadores em título, anunciou a contratação de Gonzalo Mastriani, de 31 anos, que foi cedido pelo Athletico Paranaense, até ao final do ano. O acordo contempla uma opção de compra para o Fogão.

MASTRIANI É DO FOGÃO! ⭐



Atacante de 31 anos assinou com o atual campeão do Brasil e da América até o fim de 2025! ✍🏼🔥 #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/5AbpyihYqU — Botafogo F.R. (@Botafogo) March 31, 2025

O avançado uruguaio, de 31 anos, conta com uma experiência no futebol português no currículo. Aconteceu em 2014/2015, ao serviço do Olhanense, cedido pelo Parma. Nessa edição da II Liga, marcou cinco golos, aos quais somou outro na Taça de Portugal.

Na última época, Mastriani marcou um total de 22 golos, espalhados por todas as provas. Um registo que não evitou a queda do Athletico Paranaense à Série B do Brasil, em ano de centenário.

Gonzalo Mastriani torna-se na 11.ª contratação do Botafogo, esta temporada, e terá como treinador o português Renato Paiva.