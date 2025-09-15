Samuel Umtiti, internacional francês de 31 anos, decidiu colocar um ponto final na carreira. O defesa-central passou por clubes como Lyon, Barcelona ou Lille e tem no currículo um título de campeão do mundo, pela França, em 2018.

Lançado no futebol sénior pelo Lyon, onde completou a sua formação, Umtiti rapidamente ganhou um estatuto importante nos Gones, ao ponto de se ter tornado internacional francês e de ter levado o Barcelona a investir 25 milhões de euros na sua contratação, em 2016.

Porém, uma série de lesões graves [esteve um ano parado na sequência de uma operação a um joelho] acabou por condicionar a sua carreira. Em 2022, o Barcelona cedeu-o aos italianos do Lecce, experiência que antecedeu o regresso ao futebol francês, pela porta do Lille, o último clube que representou.

Natural de Yaoundé, nos Camarões, Umtiti foi internacional por 31 vezes pela França, que representou nas fases finais do Europeu de 2016, ganho por Portugal, e do Mundial de 2018, que os gauleses conquistaram.

Ao longo da carreira, o defesa-central disputou um total de 341 jogos e marcou sete golos.