Xabi Alonso confirmou que vai deixar o comando técnico do Bayer Levekusen no final desta temporada. O espanhol, recorde-se, é um dos nomes mais falados para a sucessão a Carlo Ancelotti no Real Madrid.

«Esta semana, eu e a Direção acordámos que os próximos dois jogos serão os meus últimos como treinador do Bayer Leverkusen. Este é o momento certo de o anunciar, mas não de falar sobre o futuro. Queremos uma despedida apropriada no domingo, para alguns jogadores e para mim. É emocional. Falei esta manhã com os jogadores, o staff e muitas pessoas que partilharam comigo dois anos incríveis», referiu Xabi Alonso, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Borussia Dortmund, para a 33.ª jornada da Bundesliga.

Entretanto, também o Bayer Leverkusen confirmou a saída do treinador espanhol através das redes sociais.

Em Leverkusen, Xabi Alonso conduziu o Bayer a um inédito título de campeão alemão e à conquista da Taça da Alemanha, na temporada passada, para além de ter alcançado a final da Liga Europa, perdida para a Atalanta.

Em 2024/2025, vai fechar a Bundesliga na segunda posição, depois de ter vencido a Supertaça alemã, no arranque da época.

Aos 43 anos, Xabi Alonso prepara-se para regressar ao Real Madrid, clube que representou enquanto jogador e onde iniciou a carreira de treinador, nos escalões juvenis.