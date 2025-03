O internacional brasileiro Oscar elogiou a nova geração de treinadores portugueses e, além de recordar os tempos com José Mourinho no Chelsea, fez uma revelação mais recente sobre Vítor Pereira.

Para Oscar, «esta geração de treinadores portugueses é muito boa, mas não são fáceis». «Tive sempre uma boa relação com eles, por causa do português. Quando estava no Chelsea, o [José] Mourinho exigia muito de mim, porque ele sabia do meu potencial. Principalmente o meu e o do Hazard. Queria que decidíssemos todos os jogos, praticamente, porque conhecia a nossa qualidade», contou o médio do São Paulo, no programa Bola da Vez, da ESPN.

Em relação a Vítor Pereira, com quem trabalhou nos chineses do Shangai SIPG, Oscar afirma ter tido uma experiência diferente: «Um ajudava o outro. Foi com ele que tive mais experiências. Ainda falo com o Vítor Pereira. Na altura em que ele estava no Corinthians, chegou a mandar-me uma mensagem a dizer "Vem treinar aqui", porque ia ficar um tempo sem jogar», disse.

Oscar, de 33 anos, chegou ao São Paulo no início deste ano, proveniente do Shanghai Port, da China. Soma 12 jogos pelo clube brasileiro, tendo apontado dois golos e quatro assistências. Ao longo da carreira, também se destacou em clubes como o Internacional, do Brasil, além dos ingleses do Chelsea.