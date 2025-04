O Ajax, líder incontestado da Liga neerlandesa, sofreu a derrota mais pesada da sua história em duelos com o Utrecht, tendo saído do Stadion Galgenwaard vergado a uma goleada por 4-0.

A tarde para esquecer vivida pela equipa de Amesterdão começou a desenhar-se logo ao minuto três, quando acertou por duas vezes consecutivas nos ferros da baliza defendida por Barkas.

Seguiu-se o choque frontal com a famosa “lei do ex”, que Sebastien Haller confirmou com o 1-0, à passagem da meia hora, num lance em que o antigo guarda-redes do Sp. Braga, Matheus, podia ter feito bem melhor.

A abrir o segundo tempo, Miguel Rodriguez ampliou a vantagem num lance que precisou da intervenção do VAR para confirmar que a bola transpôs na sua totalidade a linha de baliza antes do alívio de Kaplan.

O espanhol bisou aos 63 minutos, com um belo remate, antes de Aaronson atirar, de fora da área, para o 4-0, fixando um marco histórico para o Utrecht, que segue na corrida por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. Nesta altura, soma os mesmos 59 pontos do Feyenoord, com quem partilha a terceira posição. Já o Ajax lidera com 73 pontos, mais nove do que o PSV, que tem menos um jogo realizado.